Dólar con mayor suba semanal desde fin de 2016

El dólar interbancario cortó ayer la racha de siete sesiones consecutivas al alza al negociarse en promedio en $ 29,14 con apenas un descenso de 0,02%. En la semana registró un incremento de 2,43%, el mayor aumento desde la última semana de 2016.

Como consecuencia acumula una suba de 1,9% en lo que va del mes y de 1,31% en lo que va del año. Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense disminuyó ayer 15 centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 28,60 y en $ 29,80 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en total 61 transacciones por un monto de US$ 28,79 millones y esta cifra asciende a US$ 169,01 millones si consideramos la totalidad de la semana. Cifra significativamente inferior a los US$ 271,84 millones operados la semana previa.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 29,07 y un precio máximo de $ 29,25, para cerrar finalmente en $ 29,22.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció a la baja al finalizar en 3,524 reales con un descenso de 0,18%.

A nivel global la divisa estadounidense se fortaleció en el correr de la jornada. En particular, el índice dólar que mide la fuerza del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, alcanzó ayer el mayor nivel en lo que va del 2018 y ascendió a 92,9 y finalmente cedió esas ganancias y cerró estable.

Esto sucedió a pesar de datos de empleo de Estados Unidos dados a conocer ayer, que fueron más débiles de lo inicialmente esperado. Esta suba estuvo apoyada en las expectativas que tienen los inversores respecto a que la Reserva Federal continúe elevando las tasas de interés a un mayor ritmo que otros banco centrales, entre ellos, el europeo. CON INFORMACIÓN DE REUTERS