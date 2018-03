Dólar en menor nivel desde julio; sin "atraso brutal"

"Sin las compras (de dólares) millonarias hechas en el último año seguramente tendríamos un atraso cambiario brutal, nadie hizo más que el Banco Central (por mantener el tipo de cambio en un valor adecuado)", dijo ayer Bergara en su disertación en la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación. El presidente del Banco Central (BCU) recordó que "no podemos fijar el tipo de cambio, lo aprendimos en el pasado con sangre sudor y lágrimas" con las crisis pasadas.

"El BCU interviene cuando lo creemos adecuado y posible", agregó.

Ayer fue uno de esos días, porque el Central compró US$ 3 millones de los US$ 24,55 millones negociados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores. En lo que va de este año las compras de divisas del BCU ascienden a US$ 979 millones.

Aún así el dólar interbancario bajó 0,22% ayer. En promedio se negoció a $ 28,277, el menor valor en más de siete meses (el 31 de julio finalizó en $ 28,244). Como consecuencia acumula una caída de 0,13% en lo que va de marzo y de 1,69% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió 11 centésimos a la compra al cerrar en $ 27,95 mientras que descendió 19 centésimos a la venta al finalizar en $ 28,65.

Al igual que en el mercado local, en la región el dólar también descendió. En efecto, en Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria— el dólar cerró en 3,2105 reales con una caída de 1,16%. En Argentina, la variación fue menos significativa (-0,47%) al finalizar en 20,1982 pesos argentinos.

Deuda.

En tanto, ayer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) colocó una Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) a la inflación con vencimiento en 2022. En principio, el MEF tenía previsto licitar 250 millones de UI (US$ 33,8 millones). Pero, la demanda más que duplicó la oferta al alcanzar a 567,4 millones de UI (US$ 76,7 millones) y ante ello, el MEF optó por emitir finalmente 493,4 millones de UI (US$ 66,7 millones).

La tasa de rendimiento subió a 2,83%, cuando en enero había sido 2,59%.