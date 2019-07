Dólar con menor valor en casi tres meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer el dólar interbancario bajó con respecto al viernes un 0,59% al cotizar en promedio a $ 34,811. Este es el menor valor desde del 29 de abril cuando la moneda estadounidense cotizaba a $ 34,60. En lo que va de julio la divisa cae 1,05% y en lo que va del año, acumula una suba de 7,47%.

Durante la jornada, el billete verde cotizó entre $ 34,75 y $ 34,90 para cerrar en su precio menor.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 13 transacciones por un monto de US$ 7 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 22 centésimos y cerró a $ 34,03 a la compra y $ 35,53 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense bajó mínimamente, 0,01% para finalizar en 3,74 reales. Con respecto al cierre del año pasado, la divisa estadounidense acumula una baja de 3,5%.



En sentido contrario en Argentina el dólar subió levemente, 0,07% y cerró en 42,45 pesos argentinos. Respecto al cierre del 2018 el billete verde acumula una suba de 12,6%.



A nivel global, el dólar y el euro cotizaron casi sin cambios ayer, mientras los inversores aguardaban anuncios de los principales bancos centrales para ver cuánto y con qué rapidez podrían aliviar sus políticas, comenzando el jueves por el Banco Central Europeo (BCE).



Los operadores ven un 46% de probabilidades de que el BCE baje las tasas en 10 puntos básicos a -0,5 puntos básicos para combatir el riesgo de las tensiones comerciales globales y una inflación anémica a nivel regional.



El euro operaba casi sin cambios a US$ 1,1212, rebotando desde un mínimo de sesión de US$ 1,1207.



El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes, subió marginalmente a 97,241.



Eso se dio mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años bajó a 1,801% temprano ayer. Los futuros de las tasas en Estados Unidos mostraban que los operadores ven un 23% de opciones de que la Reserva Federal baje las tasas en 50 puntos básicos la próxima semana.



