El dólar en el mínimo nivel en casi 11 meses

El dólar interbancario se negoció ayer a la baja al cotizar en promedio a $ 28,22 con un descenso de 0,11%. Como consecuencia de ello, la divisa alcanzó un precio mínimo en casi 11 meses en tanto el 23 de mayo finalizó en $ 28,204. Es así que el dólar acumula un descenso de 0,47% en lo que va del mes y de 1,89% en lo que va del año.

Por tercera sesión consecutiva el Banco Central (BCU) intervino en el mercado y compró en esta instancia US$ 7,8 millones, un 41,9% del total operado.

De este modo asciende a US$ 55,5 millones lo que la autoridad monetaria lleva adquirido en la semana y esta cifra llega a US$ 191,6 millones si consideramos desde inicio del mes. En el año esta cifra ya alcanza los US$ 1.469,5 millones.

La divisa estadounidense descendió en ocho de las 13 jornadas en las que hubo operativa en lo que va de abril.

Adicionalmente, de las cinco sesiones en las que el BCU no intervino en el mercado, en tan solo una de ellas el billete verde finalizó al alza (con un incremento de un 0,08%).

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense descendió tres centésimos tanto a la compra como a la venta al finalizar en $ 27,72 y en $ 28,72 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 36 transacciones por un monto de US$ 18,58 millones, cifra inferior a la registrada en sesiones previas.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense se mantuvo estable y sin oscilaciones finalizó en $ 28,22.

En Brasil —principal mercado de referencia cambiaria— el dólar descendió por tercera jornada consecutiva al negociarse ayer en 3,3801 reales con una caída de 0,82%.

En igual dirección pero de modo menos significativo se movió la divisa en Argentina, al finalizar en 28,22 pesos argentinos con una disminución de 0,18%.

A nivel internacional, el índice dólar —que mide el comportamiento del billete verde frente a una cesta de seis importantes monedas extranjeras— avanzó ayer un 0,12% a 89,626. CON INFORMACIÓN DE REUTERS