Dólar operó estable con intervención del Central

El Banco Central (BCU) ha intervenido directamente en el mercado en todas las sesiones en las cuales hubo operativa desde el comienzo de este año, y ayer no fue la excepción. La autoridad monetaria adquirió US$ 24,1 millones con el objetivo de evitar una caída más significativa en el tipo de cambio y de este modo asciende a US$ 128,6 millones lo que lleva comprado en el mes.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumento un centésimo tanto a la compra como a la venta para finalizar en $ 28,27 y en $ 28,97 respectivamente.

Por su parte, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 87 transacciones ayer por un monto equivalente a US$ 34,81 millones.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló levemente entre un precio mínimo de $ 28,62 y un precio máximo de $ 28,63, para finalmente cerrar al precio mínimo alcanzado.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó apenas al alza y se negoció en 3,2363 reales con un incremento de 0,08%.

En el mismo sentido pero con una variación de mayor magnitud, en Argentina el dólar también cerró con un incremento (por tercera sesión consecutiva) de 1,12%. Finalizó en 19,0725 pesos argentinos, alcanzando su segunda marca máxima, apenas doce centavos por debajo del récord alcanzado el 28 de diciembre pasado ($ 19,46) luego de la conferencia de prensa en la que el gobierno hizo oficial la decisión de elevar al 15% el objetivo de inflación para el presente año.

El ministro de Interior argentino, Rogelio Frigerio, se refirió ayer a la escala del dólar y descartó una corrida cambiaria producto de la suba del dólar, y dijo que "hay que acostumbrarse" a "un tipo de cambio libre, flexible". Hoy el Banco Central del vecino país anunciará la tasa de referencia de la política monetaria, que está actualmente en 28,75%.