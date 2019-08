Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió hoy 0,35% en el promedio de la jornada y cotizó a $ 36,627, rompiendo la barrera de $ 36,50 en la que se había movido en las últimas tres jornadas.



De hecho, la moneda estadounidense cotizó hoy entre $ 36,60 y $ 36,66 a nivel interbancario, para cerrar en $ 36,61.



El nivel de $ 36,527 es un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



El Banco Central intervino para amortiguar el incremento del billete verde, luego de no hacerlo en la jornada de ayer.



La autoridad monetaria vendió US$ 16,5 millones en el mercado spot (contado) y con ello ya acumula ventas por US$ 304,4 millones en agosto (entre mercado spot y a futuro).



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar aumentó 11 centésimos hoy y cerró en $ 35,86 a la compra y $ 37,36 a la venta.



En Argentina el dólar sube con tensión en mercados

El riesgo país argentino subía 113 unidades a un nivel de 2.103 puntos básicos al cierre de hoy, su valor máximo en 14 años, como respuesta a una dura crisis política y social que golpea a los mercados domésticos junto al debilitamiento del gobierno de Mauricio Macri.



Para intentar calmar la plaza cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso limitar el financiamiento en pesos a grandes exportadores, con el fin de dar liquidez al mercado, al tiempo que continuó con sus licitaciones de dólares de sus reservas.



"El banco central emite (una) norma con la intención de estimular ingreso de divisas de los grandes exportadores", sintetizó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



A inicio de semana, la coalición del candidato presidencial opositor Alberto Fernández, ganador en las primarias del 11 de agosto, culpó al gobierno de Macri —que busca su reelección— y al Fondo Monetario Internacional (FMI) por los problemas económicos que enfrenta Argentina.



La plaza financiera doméstica comenzó a derrumbarse luego de estos comicios, el peso acumula una pérdida del 22% con salida de depósitos bancarios y conversiones a dólares.



En junio de 2005, antes de una reestructuración de deuda soberana lanzada por el gobierno de turno, el riesgo país argentino cotizaba por encima de las 6.600 unidades.



Operadores coinciden que los actuales niveles del riesgo país son indicadores de cuando un gobierno afronta problemas de pago con su deuda.



La desconfianza inversora se reflejó nuevamente en una fuerte depreciación de la moneda frente al dólar. En la plaza mayorista la moneda estadounidense aumentó un 3,1%, y cerró a 58,02 pesos argentinos.



Al público, el dólar se negoció en promedio a 60,17 pesos argentinos, aunque durante la jornada llegó a 60,92 pesos argentinos.



Los inversores esperaban una actitud conciliadora de Fernández que debería ayudar a liberar el próximo tramo del paquete de asistencia crediticia que otorgó el año pasado el FMI a Argentina.



"Hay una visión moderada y otra que prende fuego todo, que tiene actitudes de ruptura y que van a impactar en el bolsillo de los argentinos lamentablemente", dijo el senador Miguel Pichetto —compañero de fórmula de Macri—, en referencia a los últimos dichos de la oposición.



La autoridad monetaria acumuló ventas por US$ 367 millones mediante siete licitaciones en la jornada, más 60 millones de dólares por cuenta del Tesoro. Solo con reservas propias, el BCRA sumó al mercado US$ 302 millones ayer, más otros US$ 759 millones en las dos semanas posteriores a las primarias.