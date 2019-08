Dólar pasa los $ 36 por primera vez y el BCU vendió US$ 66 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió hoy 0,76% y cotizó en promedio a $ 36,15, un nuevo máximo histórico desde que el 1° de marzo de 1993 comenzó a circular el peso uruguayo como moneda (esto es meramente anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



La moneda estadounidense se negoció ayer entre $ 35,95 y $ 36,21, cerrando en este último precio. El Banco Central intervino para moderar el aumento del billete verde, con ventas en el mercado spot y futuro por US$ 66 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 97 transacciones por un monto de U$S 71,6 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 32 centésimos y cerró a $ 35,46 a la compra y $ 36,96 a la venta.



A nivel global, el yen japonés y el índice dólar (que compara al billete verde con otras seis moneda relevantes) subieron hoy después de que la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se invirtió por primera vez desde el 2007, lo que impulsó a los operadores a buscar activos considerados como refugio seguro en medio de los temores a una recesión global.



La inversión de la curva de rendimientos -cuando el diferencial entre los retornos de la deuda del Tesoro a 2 y 10 años cae bajo cero- es un indicador de una futura recesión.



Los temores generados por la inversión de la curva, que remecieron a los mercados globales, fueron exacerbados por débiles datos de China y Alemania y un menor optimismo sobre los avances reportados el martes en las negociaciones comerciales entre Washington y Beijing.



El yen, que ya había subido en el día, fue impulsado por la inversión y operaba con un alza de 0,74% a 105,93 unidades por dólar.



El índice dólar subió un 0,17% en las operaciones de la tarde a 97,978. Si bien la inversión de la curva de rendimiento genera temores sobre la economía de Estados Unidos, los fundamentos de otros países del G-10 parecen peores.



