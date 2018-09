El dólar pasó los $ 33 y subió 2,37% en la semana

El dólar interbancario se negoció ayer en $ 33,154 con un incremento de 0,49% y como consecuencia alcanzó un nuevo máximo. Registró un aumento semanal de 2,37% (el mayor desde el 18 de mayo, instancia en la que subió un 3,92%).

Se trata de la sexta semana consecutiva de cierre en ascenso y como resultado de ello la divisa acumula en lo que va de septiembre un aumento de 2,52% y de 15,26% en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República la moneda estadounidense subió 18 centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 32,45 y en $ 33,85 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron un total de 64 transacciones por un monto equivalente de US$ 32,26 millones. Durante la semana se transaron un total de US$ 111,17 millones, cifra significativamente inferior a los US$ 351,09 millones de la semana previa, instancia en la que el Banco Central tuvo una participación activa en el mercado para mantener el tipo de cambio en los niveles deseados.

La divisa estadounidense se movió ayer entre $ 33 y $ 33,20, para cerrar en $ 33,15.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció en 4,1667 reales con una caída de 0,69%, pero acumuló en la semana un aumento de 1,52%.

La divisa estadounidense se negoció al alza en Argentina al finalizar en 39,86 pesos argentinos con un incremento de 0,78%. Se trata de la quinta sesión consecutiva de cierre al alza y con ello el dólar registró un incremento semanal "punta a punta" de 7,76%.

A nivel global, ante el anuncio de nuevos aranceles de Estados Unidos a productos chinos, el índice dólar que compara la fuerza del billete verde con una cesta de seis importantes monedas, subió ayer un 0,4% a 94,926 unidades. Así recortó sus pérdidas en la semana a un 0,4%.