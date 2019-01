Dólar bajó un 0,11% pese a compra de US$ 132 millones del BCU

A pesar de haberse tratado de una semana en la que el Banco Central (BCU) fue protagonista, interviniendo diariamente en el mercado con compras superiores a los US$ 130 millones, el dólar interbancario retrocedió "punta a punta" (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) un 0,11%.

El interbancario se negoció ayer en promedio en $ 32,245 con una leve suba de 0,03%. Una vez más intervino la autoridad monetaria, que en esta oportunidad compró US$ 30,6 millones (un 83,6% del total operado). Con ello el BCU adquirió en la semana un total de US$ 132,7 millones y en lo que va del mes lleva comprados US$ 197,1 millones.

La divisa estadounidense acumula un aumento de 0,2% en lo que va de diciembre y de 12,1% en lo que va del año.

El dólar osciló ayer entre $ 32,22 y $ 32,25, para cerrar en $ 32,24.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió un centésimo tanto a la compra como a la venta al finalizar en $ 31,54 y en $ 32,94 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 56 transacciones por un monto de US$ 36,61 millones. En la semana la operativa fue abultada en tanto se transaron en total US$ 262,58 millones, siendo este el mayor monto operado desde la semana que finalizó el 7 de septiembre cuando se operaron US$ 351,1 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, luego de dos sesiones consecutivas en descenso, el dólar se fortaleció ayer al cerrar en 3,8965 reales con un aumento de 1,15%. En la semana, sin embargo registró un descenso "punta a punta" de 0,21%.

En rumbo opuesto se movió la divisa en Argentina al cerrar ayer en 37,975 pesos argentinos con un descenso de 0,2%. En la semana el billete verde retrocedió un 0,51%.

A nivel global el dólar subió ayer, ya que los inversores buscaron refugiarse en la moneda en medio de la persistente volatilidad en los mercados bursátiles y una posible paralización parcial de las operaciones del gobierno estadounidense.

La divisa estadounidense cayó por dos días consecutivos después de que la Reserva Federal apuntó el miércoles a menos alzas de tasas de interés para los próximos dos años. Así el índice dólar que mide la fuerza del billete verde frente a conjunto de seis monedas subió un 0,7% a 96,952, registrando su mayor incremento porcentual diario en dos semanas. El euro, moneda que compone el índice, bajó ayer un 0,7% a 1,1369 dólares.