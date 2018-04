Dólar bajó pese a nueva intervención del BCU

Como consecuencia, la divisa acumula una caída de 0,42% en abril y de 1,84% en lo que va del año (siendo ésta la mayor caída acumulada en 2018).

El Banco Central (BCU) intervino en el mercado con el fin de mantener el tipo de cambio en el nivel deseado, y compró ayer US$ 14,8 millones, un 50,9% del total operado. Con ello asciende a US$ 105,9 millones lo que la autoridad monetaria lleva adquirido en lo que va de abril y son US$ 1.383,8 millones si lo consideramos desde el inicio del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense descendió cuatro centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 27,73 y $ 28,73 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) 54 transacciones por un monto equivalente a US$ 29,06 millones.

Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,22 y un precio máximo de $ 28,26, para cerrar finalmente en $ 28,23.

Mientras que en Brasil —principal mercado de referencia en materia cambiaria—, tras el significativo incremento registrado en la sesión previa, el dólar se negoció ayer en 3,4114 reales con una caída de 0,31%. Asimismo, en Argentina el billete verde finalizó apenas a la baja al cerrar en 20,1908 pesos argentinos.

A nivel global, el índice dólar que evalúa la fuerza de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis importantes monedas extranjeras, retrocedió ayer un 0,23% a 89,634.