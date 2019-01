Dólar "planchado" en la semana, con compras del Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario está "planchado". Ayer tuvo una mínima suba de 0,02%, al negociarse en promedio a $ 32,59 y en la semana (al comparar la cotización de ayer con la del viernes previo) bajó apenas 0,05%.

Ayer, la divisa se movió entre $ 32,56 y $ 32,61, para cerrar en $ 32,59.

En lo que va del año, la moneda estadounidense aumenta 0,62%.

La estabilidad del dólar en la semana, se explica por las intervenciones del Banco Central (BCU) para evitar que el billete verde no caiga. Ayer fue la primera jornada, tras ocho seguidas en las que el BCU no hizo compras de divisas. La autoridad monetaria adquirió en la semana US$ 108,5 millones, un poco más de la mitad de lo transado. La mayor compra la realizó el día lunes y fue por un monto de US$ 45,2 millones. En lo que va del año, las compras del Central ascienden a US$ 193,3 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo incambiado ayer tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,89 y en $ 33,29 respectivamente.

En la región, el dólar cayó. En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense descendió 0,5% al finalizar en 3,7626 reales y acumula en lo que va del año una caída de 2,92%. En igual dirección, en Argentina el dólar bajó 1% al cerrar en 37,03 pesos argentinos, registrando lo que va del año un retroceso de 1,77%.

A nivel global, el billete verde bajó ayer a un mínimo en más de una semana, y mantuvo las pérdidas después de que el presidente de Estados Unidos anunció un principio de acuerdo con los legisladores para poner fin por tres semanas a la paralización parcial del gobierno federal.

El anuncio del mandatario republicano frenó brevemente la caída del dólar, pero operadores dijeron que la reacción de la moneda no fue tan fuerte como se esperaba.

Trump dijo que llegó a un principio de acuerdo para una financiación temporal que pondría fin al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos que ya lleva 35 días. Un asesor legislativo demócrata dijo que la ley no incluirá el dinero que el presidente había exigido para construir un muro en la frontera con México.

El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas relevantes, perdió un 0,8% a 95,812 tras caer más temprano a un piso de una semana.

La divisa estadounidense se enfrenta a un año duro, ya que el crecimiento a nivel local y global está bajo presión y la Reserva Federal está cerca de poner pausa a su ciclo de alzas de tasas. El euro subió un 0,9% a US$ 1,1412.