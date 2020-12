El dólar está al precio más bajo en más de dos meses y emiten fideicomiso de luces LED

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer día de diciembre el dólar bajó 0,31% y se negoció en promedio a $ 42,39, el menor valor del dólar en más de dos meses (el 23 de septiembre cotizaba a $ 42,373). La divisa estadounidense cotizó entre $ 42,38 y $ 42,42 para finalizar en $ 42,40, con una caída de 0,21% respecto al cierre anterior.

En lo que va del año el dólar sube 13,54%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 82 operaciones por US$ 32,4 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó ayer 10 centésimos y cerró en $41,20 a la compra y $ 43,60 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cayó 0,99% y cerró en 5,2789 reales. En el año la moneda estadounidense en Brasil sube 30,97%.

En Argentina ayer el dólar oficial subió 0,15% y finalizó en 81,43 pesos argentinos. En el año el incremento es de 35,97%.



En los mercados alternativos de Argntina, el dólar bursátil “contado con liquidación” (una operativa con bonos que permite hacerse de la divisa y trasladarla al exterior) subió 0,3% a 148,5 pesos argentinos. En tanto, en el mercado informal, el dólar blue bajó 1,3% a 153 pesos argentinos.



Emisión de deuda.

Ayer el fideicomiso financiero “Financiamiento Recambio de Luminarias de Canelones I” emitió títulos de deuda por 322, 7 millones de Unidades Indexadas (UI, unos US$ 36 millones), informó Bevsa.



La demanda prácticamente duplicó la oferta y eso derivó en que el precio al que fue colocado estuviera bien por encima de la par: 124,275 en promedio.



Es decir, por cada 100 que se endeudó el fideicomiso recibió 124,275 de los inversores. Eso determinó que si bien el endeudamiento es por US$ 36 millones, los fondos obtenidos por el fideicomiso alcanzaron a US$ 45 millones. Los títulos son a 19 años de plazo, pagan un interés de 6% anual. La tasa de retorno para el inversor es de 4,3% anual.



Con el fondeo, se recambiaran luces en las calles de Canelones a luminarias LED y se incorporan al sistema de telegestión que permite el monitoreo de las mismas.