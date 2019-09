El dólar con primera baja semanal en un mes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario volvió a bajar ayer, por cuarta jornada consecutiva. En promedio, la divisa finalizó en $ 36,429 lo que muestra una variación respecto al cierre anterior de -0,45%.

En la semana la moneda estadounidense solo cerró al alza el día lunes, acumulando así respecto al cierre de la semana anterior una baja de -0,58%. Se trata de la primera semana en más de un mes -desde la que transcurrió entre el 22 y el 29 de julio- en que el dólar desciende en el registro acumulado. A su vez, en el año la divisa registra una suba de 12,47%.



El Banco Central (BCU) no intervino ayer ni tampoco durante la primera semana de septiembre. En agosto, la autoridad monetaria vendió dólares buscando contener la suba del billete verde, y en el acumulado del mes llegó a colocar US$ 395,9 millones -US$ 291,9 millones se transaron en el mercado spot y US$ 104 en los mercados de futuros y forwards-.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en la semana 269 transacciones por un monto de US$ 139,8 millones. Ayer las operaciones realizadas fueron 44 por US$ 21,4 millones.



La divisa estadounidense cotizó durante la jornada con precios que oscilaron entre un mínimo de $ 36,4 y un máximo de $ 36,46 para cerrar en este último valor.



Al público en pizarra del Banco República (BROU), el dólar cayó 15 centésimos y cerró a la compra a $ 35,71 y a la venta a $ 37,21. La variación semanal de la cotización fue a la baja, mostrando un descenso de 19 centésimos respecto al cierre de la semana anterior.

Región.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense cerró la semana con una nueva baja al finalizar ayer en 4,07 reales, lo que implica una caída diaria de 0,51%. En la semana la divisa bajó 1,78% tras cotizar los dos primeros días al alza y los últimos tres a la baja. Mientras que en el año la variación acumulada es 4,88%.



Al tiempo que en Argentina el dólar registró una nueva baja al cerrar en 55,82 pesos argentinos, con una variación de -0,34% respecto al día anterior. Al término de la primera semana desde que el gobierno de Mauricio Macri instauró el cepo cambiario, el dólar retrocedió 6,2% y solo el miércoles operó con una leve suba. El incremento anual del dólar en Argentina es de 48,06%.