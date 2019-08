El dólar se recuperó esta semana con ayuda del BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió ayer por séptima jornada consecutiva, esta vez, 0,41%, para cotizar en promedio a $ 34,736. En la semana (al comparar el precio de ayer con el del viernes previo), la divisa aumentó 1,64%, tras haber caído 2,4% en la semana anterior.

En lo que va de agosto, el billete verde acumula una suba de 1,12% y en el año de 7,24%.



La divisa estadounidense cotizó ayer a nivel interbancario entre $ 34,60 y de $ 34,80 para cerrar en $ 34,70.



El Banco Central (BCU) no intervino ayer pero sí lo hizo durante la semana para impulsar al dólar. Las compras realizadas por la autoridad monetaria fueron de US$ 19,1 millones, efectuadas los primeros tres días de la semana.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en la semana 388 transacciones por un monto de US$ 178,6 millones. El miércoles fue el día de mayor operativa donde se transaron US$ 50,3 millones en 112 transacciones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 10 centésimos y cerró en $ 33,95 a la compra y $ 35,45 a la venta. En la semana, el billete verde al público aumentó 55 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió ayer por tercera jornada consecutiva, 1,23% en este caso y cerró en 3,87 reales. En la semana el dólar se incrementó 2,64% y en el año acumula una mínima baja de 0,05%. En Argentina el dólar tuvo un alza de 0,65% y cerró ayer en 44,65 pesos argentinos. En la semana, el billete verde aumentó 3% y en el año sube 18,44%.



A nivel global, el dólar cayó ayer porque un crecimiento del empleo más lento en Estados Unidos en julio y la tensión entre Estados Unidos y China podría dar argumentos a la Reserva Federal para bajar las tasas de interés nuevamente en septiembre. El dólar cayó un 0,76% a 106,5 yenes, mientras que contra el euro se debilitó un 0,22%, a US$ 1,1099.