El dólar y el riesgo país suben ante incertidumbre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario comenzó abril con una suba de 2,31% ayer y se negoció en promedio a $ 44,003. En el año la moneda estadounidense acumula un alza de 17,86%.

La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 43,95 y $ 44,10 para cerrar finalmente en el mínimo. Ese valor de cierre, marca un alza de 2,21% respecto al del martes.



La suba del dólar se dio por la incertidumbre que volvió a los mercados financieros a nivel global, debido a los efectos que genera el coronavirus en la economía mundial.

El Banco Central no intervino en el mercado de cambios por octava jornada consecutiva. Las ventas del BCU en el mes de marzo, cuando el dólar aumentó 9,85%, sumaron US$ 157,9 millones. Esas ventas buscaron moderar el alza del dólar.



Ayer, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron un total de 40 transacciones por US$ 18,7 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió $ 1 para la compra y la venta y cerró en $ 42,90 y $ 45,10 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se incrementó ayer 0,8% y cerró en 5,2404 reales. En lo que va del año el billete verde en Brasil aumenta 30,01%.



En el mismo sentido en Argentina el dólar tuvo un alza mínima en el mercado oficial de 0,09% y cerró en 64,529 pesos argentinos. En el año el incremento es de 7,75%.



Por su parte, ayer el riesgo país medido a través del Índice UBI (Uruguayan Bond Index), que elabora República AFAP subió 30 puntos básicos y cerró en un valor de 304 unidades.



Este aumento del riesgo país se dio por una baja en el precio de los bonos uruguayos y un aumento en el precios de los treasuries (bonos estadounidenses, considerados de referencia). En lo que va del año el riesgo país aumenta en 174 puntos básicos.