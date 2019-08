El dólar al ritmo de Argentina, tuvo la mayor suba mensual desde mayo de 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En agosto el dólar en el mercado local se movió al ritmo de Argentina aunque no le siguió el paso. Es que el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina -con una clara derrota del gobierno de Mauricio Macri- y las posteriores fallas en la comunicación del oficialismo, hicieron saltar la moneda estadounidense en el vecino.

En Uruguay, el dólar también se vio impulsado al alza (por ese factor y otros globales), aunque no con la virulencia de Argentina. El Banco Central (BCU) estuvo muy activo para amortiguar la suba del billete verde en el mercado local y que fuera gradual.



Durante agosto, el dólar registró un ascenso “punta a punta” -es decir al comparar el valor de ayer con el de fin de julio- de 6,67%. Es la mayor suba de la divisa desde el mes de mayo de 2018 cuando se incrementó 9,08%, también en aquella ocasión por las turbulencias financieras en Argentina. En lo que va del año, el billete verde lleva un alza de 13,13%.

Ayer, el dólar interbancario se negoció con una suba de 0,09% respecto al jueves y cotizó en promedio a $ 36,642 un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).



El BCU intervino ayer al vender US$ 30,5 millones. En el mes, la autoridad monetaria vendió reservas por un total de US$ 395,9 millones. De ese monto, US$ 291,9 millones fueron en el mercado spot (contado) y US$ 104 millones en los mercados de futuros y forwards (se pacta en el día un precio del dólar para una venta que ocurrirá dentro de un plazo estipulado).



De las 22 sesiones de operativa en agosto, hubo solo cinco en las cuales el dólar cayó, ya que en las otras 17 subió.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda estadounidense subió cuatro centésimos ayer y cerró a $ 35,90 a la compra y en $ 37,40 a la venta. En agosto, “punta a punta”, el dólar en las pizarras del BROU aumentó $ 2,25 tanto para compra como para venta.



Durante el mes de agosto se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en total 1.691 transacciones por un monto equivalente a US$ 984,6 millones.



El día de mayor operativa fue el 12 de agosto (el posterior a las PASO en Argentina) donde se negociaron US$ 112,2 millones en 150 transacciones. También ese fue el día de mayores ventas del BCU: US$ 74 millones en el mercado spot y US$ 32 millones en los mercados de futuros y forwards.

Cotización del dólar "punta a punta" de agosto. Foto: El País

¿Qué pasó con el dólar en Argentina, Brasil y el mundo?

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,71% ayer al finalizar en 4,14 reales. Sin embargo, en agosto el dólar en Brasil aumentó 9,92% y en el año 2019 lleva una suba de 6,78%.



Así el real se convirtió en agosto en una de las monedas con peor desempeño frente al dólar, detrás del peso argentino, y cerrando su mes más débil en cuatro años.



El nivel de 4 reales por dólar, mostró una caída exacerbada para la divisa brasileña por las posiciones en el mercado, apuestas agresivas a tasas de interés más bajas en Brasil y la crisis financiera en la vecina Argentina, lo que llevó al banco central a intervenir en el mercado.



En Argentina, la moneda estadounidense subió 2,78% ayer y cerró el mes en 59,51 pesos argentinos. En agosto el dólar saltó en ese país 35,62% y en el año lleva un aumento de 57,85%. El gobierno de Macri prepara nuevos anuncios para calmar a los mercados financieros.



El resultado de las PASO con una clara victoria de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner sobre la de Macri-Miguel Ángel Pichetto, marcó el temor de los mercados a políticas más agresivas e hizo subir al billete verde. Eso luego fue exacerbado por errores en conferencias de prensa de Macri y otros funcionarios que se molestaron con los votantes para luego retractarse y tomar medidas para impulsar el consumo.



Sin embargo, declaraciones de Alberto Fernández tiraron más leña al fuego.



Por si faltara algo, el gobierno de Macri anunció el miércoles una reestructuración de la deuda, lo que hundió más la confianza de los inversores.



No obstante, agosto fue, en general, un mes difícil para los activos emergentes, ya que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China se agravó y el temor a una recesión en Estados Unidos aumentó.

Cifras del Instituto de Finanzas Internacionales con sede en Washington mostraron las salidas más altas de dinero de los mercados emergentes desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de 2016.



El euro cayó por debajo de US$ 1,10 ayer, a su menor nivel desde mayo de 2017. La tendencia de largo plazo, que vio caer al euro un 0,9% en agosto, ha sido conducida por una desaceleración económica en Europa, entre otros factores.



El movimiento también comenzó poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que el euro caía “como loco” y lamentó el estado del dólar, atribuyendo su fortaleza a la postura de política monetaria de la Reserva Federal. (Con información de Reuters).