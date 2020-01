El dólar con la segunda suba consecutiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió levemente ayer, 0,06% y cotizó en promedio a $ 37,377. En el mes y el año acumula un alza de 0,11%. La divisa estadounidense cotizó entre $ 37,35 y $ 37,40 para cerrar en el mínimo.

El Banco Central (BCU) no intervino por segunda jornada consecutiva, luego de hacerlo durante seis seguidas en las que compró US$ 244,3 millones para poner un piso a la cotización del dólar.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron apenas 16 transacciones por US$ 8,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 3 centésimos y cerró en $ 36,62 a la compra y $ 38,12 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,31% y cerró en 4,2064 reales. En el mes y el año, el dólar en Brasil lleva acumulada una suba de 4,36%.



En el sentido opuesto, en Argentina, el dólar oficial tuvo una mínima suba de 0,02% y cerró en 60,18 pesos argentinos. En el mes y el año la moneda estadounidense lleva acumulada un alza de 0,48%.



“La divisa norteamericana operó muy lateralizada y estabilizada en un rango que tuvo límites muy definidos por los precios de regulación oficial”, dijo Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.



A nivel global, el índice dólar -que mide al billete verde ante seis monedas relevantes- se alejó un poco de los máximos de dos meses que tocó más temprano, y cerró con un ascenso de un 0,4% a 97,995.

Canje de deuda.

Tras la operación de emisión y canje de deuda local, por el que terminó colocando el equivalente a US$ 952 millones la semana pasada, el gobierno retomó sus licitaciones semanales. Ayer licitó la Nota del Tesoro serie 25 con vencimiento al 2030. Licitó 100 millones de Unidades Indexadas (UI) -US$ 11,7 millones-, la demanda alcanzó a 404,03 millones de UI (US$ 47,2 millones) y adjudicó 113,93 millones de UI (US$ 13,3 millones) con un retorno de 3,78%.