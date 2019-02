El dólar con una semana “planchado” en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió mínimamente ayer 0,03% y se negoció en promedio a $ 32,599. Así, en la semana estuvo prácticamente “planchado” al tener un alza de apenas 0,08%.

Si el billete verde no bajó ayer, fue gracias a que el Banco Central (BCU) compró US$ 17,5 millones, para un total de US$ 30,7 millones en la semana. En lo que va del año, el BCU ya adquirió US$ 349 millones.



En lo que va del mes, la moneda estadounidense aumenta 0,38% y en lo que va del año 0,65%.



Ayer, el dólar interbancario cotizó entre $ 32,58 y $ 32,60, para cerrar en este último precio.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió 2 centésimos ayer, tanto a la compra como a la venta, al cerrar en $ 31,90 y en $ 33,30 respectivamente.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 44 transacciones por un monto de US$ 29,11 millones. Durante la semana se operaron US$ 111,4 millones, siendo ayer el día de mayor operativa.



En Brasil, el dólar cayó ayer 2% y cerró en 3,7155 reales. En la semana, bajó mínimamente, 0.08% y en lo que va del año cae 4,13%.



En sentido opuesto, en Argentina la divisa estadounidense subió 0,27% ayer y cerró en 38,33 pesos argentinos. En la semana aumentó 1.25% y en lo que va del año sube 1.66%.



A nivel global, el dólar cayó ayer después de que la presidenta de la Reserva Federal (Fed) de San Francisco, Mary Daly, sugirió que el banco central podría abstenerse de subir las tasas de interés en 2019, lo que fortaleció el apetito por el riesgo en el mercado de monedas.



La Fed probablemente no necesitará subir las tasas de interés este año, dada la desaceleración del crecimiento económico y la apagada inflación, dijo Daly al diario Wall Street Journal.



El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis monedas, bajó 0,1% ayer a 96,901. “Los comentarios de Daly van más allá de lo que cualquier otro orador de la Fed haya dicho”, afirmó Richard Franulovich, estratega de cambio en Westpac Banking Corp.