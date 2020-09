El dólar sigue a la baja y el euro tocó máximo en dos años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó ayer en promedio 0,2% y cotizo en $ 42,502. En lo que va del año la moneda estadounidense aumenta 13,84%. El billete verde cotizó ayer a nivel interbancario entre $ 42,45 y $ 42,55 para finalizar en el máximo. El valor de cierre cae 0,12% respecto al anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 20 operaciones por US$ 10,4 millones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 5 centésimos y cerró en $ 41,35 a la compra y $ 43,75 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría el dólar cayó ayer 1,79% y cerró en 5,3732 reales. En lo que va del año la moneda estadounidense aumenta 33,31%.



En el sentido opuesto, en Argentina el dólar oficial subió 0,09% y cerró en 74,25 pesos argentinos. En 2020 el billete verde sube 23,98%.

A nivel global, después de haber superado la cota de US$ 1,20 por primera vez desde 2018, el euro bajó ayer por la tarde porque los inversores tomaron ganancias, lo que hizo que el dólar subiera desde un mínimo de 28 meses.



El euro ha subido y el dólar ha caído desde que la semana pasada la Reserva Federal anunció que toleraría períodos de mayor inflación y se centraría más en el empleo en el futuro.

El cambio de política ha animado a los operadores a vender dólares, apostando a que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrán bajas por más tiempo.



El principal beneficiario ha sido el euro, que ayer por la mañana subió a US$ 1,2011, su nivel más alto desde mayo de 2018. Tras superar ese nivel, el euro retrocedió un 0,26% a US$ 1,1905. Los analistas atribuyeron la baja a la toma de ganancias y a la resistencia técnica en el nivel de US$ 1,20.

El índice dólar subió un 0,19% a 92,362 después de haber alcanzado antes su nivel más bajo desde abril de 2018. El dólar ha perdido aproximadamente un 0,55% desde el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, del 27 de agosto.

Riesgo país.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP, subió 3 unidades y cerró en 148 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y de suba en el valor de los treasuries (bonos estadounidenses). En lo que va del año el riesgo país sube 18 puntos básicos. (Con información de Reuters)