El dólar sigue en $ 35 por la intervención del Banco Central

El dólar interbancario subió mínimamente 0,05% al negociarse en promedio a $ 35,145, con una nueva intervención del Banco Central (BCU). En lo que va del mes acumula una suba de 0,47% y en lo que va del año lleva una suba de 8,51%.

En la semana, punta a punta (es decir al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) se incrementó 0,59%.



El BCU intervino ayer por séptima jornada consecutiva vendiendo US$ 25 millones, para aguantar el valor del billete verde en los $ 35. En la semana las ventas del BCU fueron de US$ 217,8 millones y en mayo las ventas acumuladas alcanzan a US$ 303,2 millones.



Durante la jornada, la divisa estadounidense se movió entre $ 35,13 y $ 35,16 para cerrar en $ 35,13.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 55 transacciones para negociar U$S 38,3 millones. Durante la semana se negociaron US$ 297,88 millones en 460 transacciones. El día de mayor operativa fue el martes, por un total de U$S 126,6 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar cayó a la compra cerrando en $ 34,39 y a la venta hubo una suba mínima cerrando en $ 35,98.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense finalizó en 3,96 reales con un descenso de 0,24% respecto al día de ayer.



La suba acumulada en la semana es de 0,48%. Con respecto al cierre del año pasado, la variación es de 2,12%.



En Argentina el dólar cayó 0,99% respecto a la jornada anterior al cerrar en 44,8 pesos argentinos. En la semana se incrementó un 0,81% y en lo que va del año acumula un aumento de 18,83%.



El riesgo país argentino -elaborado por el banco JP Morgan- bajó siete unidades a 895 puntos básicos cuando a finales de abril trepó a 1.012 puntos, valor máximo desde inicio de febrero de 2014.



Con información de Reuters.