Dólar sigue “planchado” en Uruguay, mientras se calma en el mercado paralelo de Argentina

El dólar interbancario volvió a quedar prácticamente estable, con una suba de 0,03%, y se negoció en promedio de $ 42,686. La divisa cotizó entre $ 42,60 y $ 42,73 para finalizar en el máximo. El valor de cierre tuvo un alza de 0,19% respecto al del lunes.

En lo que va del mes, la moneda estadounidense sube 0,26% y en lo que va del año aumenta 14,33%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 55 operaciones por un monto de US$ 22,7 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 5 centésimos luego de cinco jornadas consecutivas estable y cerró en $ 41,50 a la compra y $ 43,90 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió ayer 0,29% y cerró en 5,6491 reales. En octubre, el dólar en Brasil lleva un alza de 0,15% y en el año aumenta 40,15%.



En Argentina el dólar oficial se incrementó 0,05% y cerró en 78,30 pesos argentinos. En lo que va del mes la suba es de 2,78% y en el año de 30,74%.



En el mercado informal, el dólar blue cayó 3,5% a 177/181 pesos argentinos ante las expectativas al resultado de la licitación de bonos que hizo el Ministerio de Economía. La brecha cambiaria con el mercado interbancario se ubicó en un 131,13%.



El dólar bursátil contado con liquidación bajó un 1% a 162,7 pesos argentinos.



El gobierno argentino colocó títulos del Tesoro por el equivalente a unos US$ 3.185,6 millones, en un intento por quitar pesos argentinos del mercado para aplacar la presión devaluatoria que sufre hace semanas la moneda local.

Deuda y riesgo.

Ayer, el gobierno central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en junio de 2024. El monto licitado fue de 400 millones de UI (US$ 44,4 millones) y la demanda alcanzó a 871 millones de UI (US$ 96,6 millones). El monto adjudicado fue de 529 millones de UI (US$ 58,7 millones) con un rendimiento anual de 1,27%.



En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó 2 unidades y cerró en 141 puntos básicos. En el mes cae 21 unidades y en el año sube 11 puntos.