Dólar sigue con racha de subas mínimas

El dólar interbancario subió por quinta sesión consecutiva, aunque otra vez mínimamente, un 0,08% esta vez. En esta racha acumula un incremento de 0,24%, mientras que el ascenso en lo que va del mes es de 0,49%, y en lo que va del año de 0,76%.

El Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado, y esta vez lo hizo adquiriendo US$ 6,8 millones, más de un tercio de lo operado. La divisa se movió entre $ 32,62 y $ 32,65, para cerrar en $ 32,64.



En las pizarras al público del Banco República (BROU) el dólar subió cuatro centésimos y cerró en $ 31,94 y en $ 33,34, compra y venta respectivamente.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 32 transacciones, por un monto de US$ 20,12 millones.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense bajó 0,29% al finalizar en 3,7206 reales. En lo que va del año registra un descenso de 4%.



Por el contrario, en Argentina el billete verde subió 1,21% al cerrar en 39,27 pesos argentinos. En lo que va del año, acumula un incremento de 4,16%.



A nivel global, el dólar cayó ayer contra una canasta de monedas, ya que los operadores redujeron sus tenencias del billete verde ante el optimismo de que las negociaciones entre China y Estados Unidos ayudarían a resolver su disputa comercial.



El índice dólar tocó máximos de casi dos meses el viernes después de que las conversaciones de la semana pasada en Beijing no terminaron en un acuerdo, aunque funcionarios de ambos países dijeron que se habían logrado progresos en temas espinosos.



Ayer, el índice dólar, que mide a la moneda contra seis otras importantes divisas, bajó un 0,42% a 96,5.



“Esperamos escuchar más noticias positivas sobre comercio”, aseguró Dean Popplewell, estratega de monedas jefe de Oanda. “El dólar debería verse presionado a medida que pierde cierto atractivo de refugio”, agregó.