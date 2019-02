El dólar se sostiene solamente por las compras del BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario tuvo otra vez una mínima suba (de 0,03% ayer) con una nueva intervención del Banco Central (BCU) para sostenerlo. El interbancario fondo se negoció en promedio ayer a $ 32,657. Así, en lo que va de febrero acumula un aumento de 0,56%, mientras que en lo que va del año la suba es de 0,82%.

En la jornada, la divisa osciló entre $ 32,65 y $ 32,68, para cerrar en este último precio.

En las pizarras al público del Banco República (BROU) el dólar subió cuatro centésimos tanto a la compra como a la venta al situarse en $ 31,98 y en $ 33,38, respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en total 79 transacciones por un monto de US$ 65,52 millones. El BCU compró ayer US$ 39 millones, casi un 60% de lo operado. En lo que va del año el Central lleva adquiridos US$ 484,6 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense cayó 0,65% al finalizar en 3,7351 reales. En lo que va del año registra un descenso de 3,63%.

En igual dirección, en Argentina el billete verde bajó 0,13% al cerrar en 38,82 pesos argentinos. Sin embargo, con respecto al cierre del año pasado, la divisa acumula un incremento de 2,97%.

A nivel global, el dólar subió ayer desde un mínimo de tres semanas, en medio de la cautela de los inversores sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Washington y Beijing aún tienen mucho trabajo por delante para lograr un pacto que ponga fin a la disputa y garantice el cumplimiento de cualquier acuerdo, dijo el principal negociador comercial de Estados Unidos.

El índice dólar, que compara al billete verde con una canasta de seis monedas relevantes, subió un 0,2% a 96,166.

Pero el panorama del billete verde sigue siendo negativo después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizara la paciencia para elevar las tasas de interés en dos días de testimonio ante el Congreso de Estados Unidos.

El mercado ha descartado alzas de los tipos este año, con una probabilidad del 80% de un recorte a inicios de 2020.