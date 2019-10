El dólar con una suba semanal de 0,64%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió levemente ayer un 0,09% y cerró en un valor promedio de $ 37,368. En la semana la divisa cotizó cuatro días al alza y solo el jueves mostró una leve caída, acumulando una variación “punta a punta” (contra el viernes de la semana pasada) de 0,64%. En octubre el billete verde subió 1,16% y en lo que va del año 15,37%.

La divisa estadounidense cotizó en la jornada con precios que oscilaron entre un máximo de $ 37,34 y un mínimo de $ 37,4 para cerrar finalmente en $ 37,39.

El Banco Central (BCU) intervino ayer en el mercado de cambios para contener la suba del dólar, vendiendo US$ 30,3 millones. En la semana, la autoridad monetaria colocó dólares en plaza en cuatro días (con excepción del miércoles) totalizando ventas por US$ 90,6 millones. En octubre el BCU acumula intervenciones por US$ 251,2 millones.



En la semana, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 324 transacciones por US$ 161,9 millones. Ayer se operaron US$ 49,3 millones en 80 transacciones, siendo el día de mayor operativa semanal.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió cuatro centésimos y cerró en un valor de compra de $ 36,64 y de venta de $ 38,14. En la semana el billete verde aumentó 24 centésimos.





Región y mundo.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense presentó una baja ayer al finalizar en 4,1376 reales, con un variación de -0,2% respecto al cierre anterior. En la semana el dólar en Brasil registró un alza de 0,77% y en octubre la caída es de 0,64%. En el año muestra una suba acumulada de 6,76%.



En sentido contrario operó en Argentina, donde la moneda estadounidense cotizó con una leve suba y cerró en el mercado oficial con una cotización de 58,35 pesos locales. En la semana el dólar acumuló una suba de 0,52% y en el mes el dólar presenta un alza de 1,32%. Mientras que en el año el aumento llega al 54,77%.



A nivel global, el índice dólar que compara al billete verde con una canasta de seis destacadas monedas, cayó un 0,31% ayer. En la semana, el índice perdió un 1%, su peor desempeño en 17 semanas. Cayó fuerte frente al euro, ya que la moneda comunitaria avanzó por las esperanzas de que el acuerdo de Brexit evite una recesión en la zona euro. (Con información de Reuters)