El dólar sube sin ayuda del BCU

Por primera vez en ocho jornadas el dólar interbancario en el mercado de cambios local logró subir “sin la ayuda” del Banco Central (BCU). La moneda estadounidense se incrementó 0,36% y cotizó en promedio a $ 37,91. En el mes, el dólar acumula un alza de 1,01% y en el año de 1,54%.

La divisa estadounidense cotizó entre $ 37,85 y $ 38 para cerrar en el máximo.



El Banco Central no intervino ayer tras ocho jornadas seguidas en las que compró divisas para sostener la cotización del billete verde. En lo que va de febrero adquirió US$ 158,2 millones y en el año lleva comprados US$ 448 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 31 transacciones por US$ 13,1 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 20 centésimos y cerró a $ 37,25 a la compra y $ 38,75 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,51% ayer y cerró en 4,3366 reales. En el mes el dólar en Brasil lleva un alza de 1,57% y en el año aumenta 7,59%.

En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial se incrementó 0,18% y cerró 61,229 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva una suba de 1,46% y en el año aumenta un 2,24%.



En el mercado informal, el dólar blue aumentó 1,6% y cerró en 76,50/77,50 pesos argentinos.



A nivel global, el dólar tocó ayer un máximo de más de dos años frente al euro, debido a que los inversores pusieron más dinero en el mercado bursátil estadounidense ante las crecientes expectativas de que el brote de coronavirus que surgió en China se haya frenado.

“El mercado está razonablemente seguro de que China podrá controlar el virus, aunque puede llevar algo de tiempo”, dijo Steve Englander, jefe de investigación global en Standard Chartered en Nueva York.



El euro cayó un 0,41% frente al billete verde a US$ 1,0869, su nivel más bajo desde mayo de 2017. Eso se debe a que datos económicos han mostrado un panorama económico más positivo para Estados Unidos que para la zona euro. Ante la moneda japonesa, el dólar subió 0,26% a 110,06 yenes. (Con información de Reuters).