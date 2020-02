El dólar sube con otra ayuda del BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con una nueva intervención compradora del Banco Central (BCU), el dólar interbancario subió ayer 0,07% y cotizó en promedio a $ 37,752. En el mes, la moneda estadounidense lleva un alza de 0,59% y en el año aumenta 1,11%.

El billete verde cotizó ayer entre $ 37,70 y $ 37,78 para cerrar en $ 37,74.



El BCU llegó ayer a la séptima jornada consecutiva de intervención en el mercado de cambios, con la compra de US$ 14,5 millones. En el mes lleva adquiridos US$ 140,2 millones y en lo que va del año US$ 430 millones.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 59 transacciones por US$ 40,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo respecto al cierre del viernes en $ 37 a la compra y $ 38,50 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,28% ayer y cerró en un valor de 4,3195 reales, un nuevo máximo histórico. En el mes el dólar en Brasil lleva un alza de 1,17% y en el año se incrementa 7,17%.



En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial tuvo un alza de 0,33% y cerró en 60,978 pesos argentinos.



En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva una suba de 1,04% y en el año aumenta 1,82%.



“El dólar continúa en un sendero alcista según el banco central, alineado con las expectativas de inflación”, dijo Sebastián Centurión analista de ABC Mercado de Cambios.

En el mercado parelelo, el dólar blue cotizó estable en 75,25/76,25 pesos argentinos.



A nivel global, el dólar tocó ayer un máximo de cuatro meses frente al euro porque las preocupaciones sobre el coronavirus aumentaron la demanda de activos seguros, mientras que una perspectiva alcista para la economía estadounidense y datos débiles en la zona euro hicieron que el billete verde sea más atractivo que el euro.



Los inversores temen que la propagación del virus afecte las perspectivas económicas mundiales.



El euro cayó a un mínimo de cuatro meses de US$ 1,0907, antes de cerrar en US$ 1,0914. La libra esterlina, en tanto, tocó un piso de dos meses de US$ 1,2870 antes de recuperarse a US$ 1,2917. (Con información de Reuters).