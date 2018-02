El dólar sube y el BCU seguirá siendo "agresivo"

Como consecuencia de las turbulencias en los mercados internacionales (ver nota aparte), el dólar subió ayer en el mercado local y sin que el Banco Central (BCU) interviniera (por primera vez en el mes).

Más allá de este efecto puntual, el Central ve "un pequeño desalineamiento" del tipo de cambio respecto de sus niveles de fundamentos lo que lo hace "actuar en el sentido tan agresivo para sostener el tipo de cambio", dijo ayer su presidente, Mario Bergara.

Ayer, el dólar interbancario aumentó 0,44% (subió por segunda sesión consecutiva) y se negoció en promedio a $ 28,621, el mayor valor desde el 10 de enero (cuando cotizó a $ 28,634). Además, por primera vez en el mes el BCU no intervino. En lo que va de febrero, la moneda estadounidense acumula un incremento de 0,88% y en lo que va del año una caída de 0,5%.

Entrevistado ayer de mañana en el programa "No toquen nada" de Del Sol FM, el presidente del BCU dijo que "no es permanente la intervención del banco, porque cuando los niveles en los que se mueve el tipo de cambio parecen ser estabilizados, razonables y demás, uno no tiene la capacidad de estar interviniendo todos los días del año, el año entero".

Bergara señaló que la autoridad monetaria no usa el término "atraso cambiario porque se asocia a cuando se administraba el tipo de cambio. En el BCU manejamos varios modelos de tipos de cambio de fundamentos y en la última etapa, sí vemos un pequeño desalineamiento o una presión al atraso cambiario que es lo que nos hace actuar en el sentido tan agresivo para sostener el tipo de cambio".

En esa línea, afirmó que "nadie ha hecho más por sostener un dólar competitivo en el Uruguay que el BCU. En el último año y poco llevamos comprados más de US$ 4.000 millones, son 7 puntos del Producto (Interno Bruto), es una enormidad, no tiene precedentes".

Solamente en lo que va de 2018, el Central ya adquirió US$ 649 millones.

Bergara expresó que "la preocupación por la posibilidad de un atraso cambiario es totalmente compartida (con los productores agropecuarios) y nosotros actuamos en consecuencia. Si no nos preocupara la presión al atraso cambiario, no estaríamos haciendo esto, porque esto es costoso en términos fiscales, pero pensamos que no hacerlo sería más costoso aún".

El presidente del Central rechazó una de las críticas que recibe que es que la autoridad monetaria paga tasas de interés altas por la deuda que emite (Letras de Regulación Monetaria) y eso lleva a que haya pasaje de portafolios de AFAP, bancos y otros de dólares a pesos tirando abajo el tipo de cambio o incentiva la llegada de capitales del exterior. "Los capitales vienen o los portafolios se desdolarizan no por las tasas altas, sino por cómo se espera que el dólar evolucione en el mundo", manifestó.

Operativa.

Ayer, al influjo de lo que sucedía a nivel internacional con los mercados, la moneda estadounidense fue incrementándose a lo largo del día a nivel local.

La operativa fue reducida a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en tanto se realizaron un total 43 transacciones por un monto equivalente a US$ 16,77 millones y la moneda estadounidense osciló ayer entre un precio mínimo de $ 28,56 y un precio máximo de $ 28,66, para finalmente cerrar en $ 28,65.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió 10 centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 28,25 y en $ 29,05 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,13% y finalizó en 3,2811 reales. Al igual que en el resto de la región, en Argentina el dólar también aumentó (1,1% en este caso) y cerró en 19,8408 pesos argentinos.