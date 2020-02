Dólar sube con compra del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el primer día hábil de febrero, el Banco Central (BCU) intervino en el mercado local para sostener la cotización del dólar. La moneda estadounidense a nivel interbancario subió 0,1% ayer y cotizó en promedio a $ 37,568. En el año, el billete verde lleva un alza de 0,62%.

La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 37,50 y $ 37,60 para cerrar en el máximo, tras la intervención del BCU.



El Central compró ayer US$ 27,6 millones y en el año lleva una adquisición acumulada de US$ 317,4 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer un total de 78 transacciones por US$ 51,4 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 4 centésimos y cerró en $ 36,85 a la compra y a $ 38,35 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cayó 0,52% ayer, luego que cerrara enero en un máximo histórico. La divisa estadounidense cerró ayer en de 4,2475 reales. En el año, el dólar en Brasil lleva acumulado una suba de 5,38%.

En sentido opuesto, en Argentina el dólar oficial subió 0,2% ayer y cerró en 60,47 pesos argentinos. En el año la moneda estadounidense lleva acumulado un alza de 0,97%.



A nivel global, el dólar subió ayer ante otras monedas consideradas de refugio debido a los menores temores sobre los efectos en la economía del coronavirus.

El yen y el franco suizo, dos activos seguros, se debilitaron y retrocedieron desde máximos de varias semanas contra el dólar, ya que los temores en torno a la propagación del coronavirus de Wuhan parecían disiparse por las medidas tomadas por China.

El banco central chino bajó inesperadamente las tasas de interés e inyectó 1,2 billones de yuanes (US$ 173.800 millones) de liquidez en los mercados el lunes. Las autoridades chinas también se comprometieron a usar diversas herramientas de política monetaria para garantizar que la liquidez siga siendo amplia y para apoyar a las empresas afectadas.



Las ganancias frente al yen y el franco suizo hicieron que el índice dólar subiera un 0,4% a 97,805. (Con información de Reuters)