El dólar sube, hay fuerte demanda por deuda en Unidades Indexadas y el Bitcoin rompe récords

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió ayer 0,19% y compensó la baja del lunes. La divisa estadounidense se negoció en promedio a $ 42,595. Durante la jornada el billete verde cotizó entre $ 42,55 y $ 42,61 para finalizar en $ 42,60. El valor de cierre subió 0,21% respecto al anterior.

En febrero el dólar sube 0,75% y en lo que va de 2021 aumenta 0,60%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 37 operaciones por un monto de US$ 15,2 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar aumentó ayer 10 centésimos y cerró en $ 41,40 a la compra y $ 43,80 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió ayer 1,02% y cerró en 5,4216 reales. En febrero la moneda estadounidense en Brasil cae 0,99%, aunque en lo que va del año aumenta 4,33%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,1% y finalizó en 88,26 pesos argentinos. En el mes se incrementa 1,06% y en lo va del año lleva un alza de 4,88%.

A nivel global, el dólar cayó a mínimos de dos semanas ya que el apetito por el riesgo aumentó. El Bitcoin se disparó a un nuevo récord y se encaminaba hacia otro hito clave: US$ 50.000. Ha aumentado más de 1.000% desde marzo de 2020 al comienzo de la pandemia y los analistas dijeron que los pronósticos de que la criptomoneda podría alcanzar los US$ 100.000 este año no parecen descabellados.



El índice dólar, que mide al billete verde antes seis monedas destacadas, cayó 0,6% a 90,54, luego de tocar más temprano mínimos de dos semanas.

Riesgo y deuda.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó 1 unidad y cerró en 108 puntos básicos. En el mes el riesgo país baja 3 unidades y en el año el cae 6 puntos básicos.



Ayer el gobierno central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en enero del 2026. El monto licitado fue de 450 millones de UI (US$ 50,6 millones), el cual fue ampliamente superado por la demanda: 1.661,6 millones de UI (US$ 186,8 millones). El monto adjudicado fue 900 millones de UI (US$ 101,2 millones) con un rendimiento de 0,47%. (Con información de Reuters)