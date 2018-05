Dólar sube 0,72% con intervención del BCU para moderarlo

El dólar interbancario subió 0,72% hoy, al cotizar en promedio a $ 30,221 finalizando la semana con un aumento de $ 1,08 respecto al viernes pasado.



El Banco Central (BCU) volvió a intervenir en el mercado para dar una señal de que no quiere subas tan bruscas del billete estadounidense. Lo volvió a hacer (al igual que el miércoles) con venta de dólares forward al 11 de junio (US$ 10 millones) y al 10 de julio (US$ 5 millones).

Al público, en las pizarras del Banco República la moneda estadounidense subió 17 centésimos respecto al jueves para cerrar en $ 29,65 (compra) y $ 30,85 (venta). En la semana el aumento fue de $ 1,05.



En el mercado de cambios spot se realizaron negocios por US$ 17 millones.



Dólar en Argentina alcanzó máximo histórico pese a una millonaria intervención del BCRA By Alejandro Mendieta Dólar en Argentina alcanzó máximo histórico pese a una millonaria intervención del BCRA MIRA TAMBIÉN Dólar en Argentina alcanzó máximo histórico pese a una millonaria intervención del BCRA