El dólar sube mínimamente en la semana en Uruguay, a diferencia de la región

El dólar interbancario subió ayer 0,29% y cotizó en promedio a $ 35,213. En la semana y lo que va del mes, la divisa estadounidense se incrementó 0,09%. En lo que va del año acumula un alza de 8,72%.

Durante toda la semana, la divisa estadounidense cotizó por encima de los $ 35 con precios que oscilaron en un mínimo de $ 35 y un máximo de $ 35,25. Ayer, la cotización mínima fue de $ 35,18 y la máxima de $ 35,25 para cerrar finalmente en $ 35,20.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron un total de 309 transacciones por un monto de US$ 162,9 millones. El día que presento mayor operativa fue el lunes donde se transaron US$ 50,7 millones en un total de 97 transacciones. En el día de ayer se hicieron 51 transacciones por un monto de US$ 26,3 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 8 centésimos ayer y cerró en $ 34,46 a la compra y $ 35,96 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense subió 0,71% ayer y finalizó en 3,82 reales. En la semana bajó 0,31% y en el año cae 1,43%.

En Argentina el dólar tuvo un alza mínima ayer, de 0,02%, cerrando en 41,85 pesos argentinos. En la semana el billete verde bajó 1,44%, mientras que en el año acumula un aumento de 11,01%.

El dólar subía ayer frente a una canasta de monedas a un máximo en dos semanas y media tras la publicación de un sólido dato laboral en Estados Unidos.

El ritmo de creación de empleos de Estados Unidos repuntó en junio, pero las alzas salariales fueron modestas y la evidencia cada vez más rotunda de que la economía se está desacelerando rápidamente igual podrían alentar a la Reserva Federal (Fed) a recortar sus tasas de interés este mes.

El dato fue publicado en un día de poco movimiento, debido a la ausencia de muchos inversores tras el feriado del 4 de julio en Estados Unidos. El índice dólar, que mide al billete verde frente a una canasta de seis monedas importantes, cotizaba con un alza de 0,51% a 97,261, un pico desde el 19 de junio.

El dólar se ha debilitado desde el máximo de dos años que alcanzó en mayo, debido a las crecientes expectativas de que la Fed está más cerca de recortar las tasas de interés.

(Con información de Reuters).