Dólar sube a récord y el BCU interviene

El dólar interbancario volvió a subir ayer tras cotizar estable el viernes. En este caso, el alza fue de 0,4% para un valor promedio de $ 36,343, un nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 empezó a circular el peso uruguayo como moneda (más allá de que se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido).

La divisa estadounidense cotizó entre $ 36,25 y $ 36,50 para cerrar en su máximo.



En lo que va de agosto, la moneda estadounidense se incrementa 5,8% y en el año acumula una suba de 12,2%.



El Banco Central intervino por sexta jornada consecutiva en el mercado de cambios para contener la suba del dólar. Así, vendió reservas por un total de US$ 38,1 millones (US$ 25,1 millones en el mercado spot y US$ 13 millones en los mercados de futuros y forward). Las ventas acumuladas de agosto alcanzan a US$ 249,3 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 109 transacciones por un monto de US$ 55,7 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 28 centésimos y también alcanzó valores récord. Así cerró a $ 35,75 a la compra y a $ 37,25 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense aumentó 0,85% y finalizó en 4,03 reales. En lo que va de agosto el dólar en Brasil acumula una suba de 6,97% y en el año el alza es de 3,91%. En Argentina no hubo mercado debido a que fue feriado.



Todas las monedas de la región cerraron ayer a la baja ante la fortaleza global del dólar global y a la espera de señales sobre posibles recortes a las tasas de interés en Estados Unidos.

La Reserva Federal (Fed) publicará mañana las minutas de su más reciente reunión de política monetaria, donde bajó las tasas de interés por primera vez desde 2008. Además, las autoridades de la Fed organizan una reunión el viernes con sus homólogos del resto del mundo en la que su presidente, Jerome Powell, ofrecerá un discurso. En tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump pidió ayer a la Fed que baje un punto porcentual las tasas.



Con información de Reuters.