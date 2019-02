El dólar sube en la semana por un Central activo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la semana (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo), el dólar interbancario subió 0,19%, gracias a un Banco Central (BCU) activo que hizo compras de divisas en cuatro de las cinco jornadas (solo el jueves no intervino).

Ayer, la moneda estadounidense bajó 0,15% al cotizar en promedio en $ 32,66 y de hecho, si no bajó más fue porque el BCU compró US$ 35,3 millones. En la semana, adquirió un total de US$ 55,5 millones.

Durante la jornada de ayer la divisa apenas se movió entre $ 32,65 y $ 32,66 para cerrar en el menor precio alcanzado.

El dólar interbancario en lo que va del mes acumula una suba de 0,57% y en lo que va del año de 0,83%.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó mínimamente respecto al jueves tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 31,96 y en $ 33,36 respectivamente.

En la región, el dólar también retrocedió ayer aunque en mayor medida. En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense descendió 0,44% al finalizar en 3,743 reales y acumula en lo que va del año una caída de 3,42%.

En igual dirección, en Argentina el dólar cayó 0,78% al cerrar en 39,22 pesos argentinos. Pese a esto, con respecto al cierre del año pasado acumula un aumento de 4,03%.

A nivel global, el billete verde bajó ayer ya que los inversores buscaron activos de mayor riesgo después de que los líderes de Estados Unidos y China dijeron que era posible alcanzar un acuerdo comercial.

El índice dólar, que mide a la moneda estadounidense frente a una canasta de seis monedas relevantes, bajó 0,1% a 96,493. El billete verde perdió un 0,5% esta semana, tras escalar más de un 1% la semana previa.

El viernes, el presidente Donald Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, dijeron que se habían logrado progresos significativos en las conversaciones sobre comercio.