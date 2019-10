El dólar sube en la semana pese a intervención oficial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario bajó mínimamente ayer, 0,07% y cotizó en promedio a $ 37,151. En la semana el dólar subió tres días y tuvo leves bajas en los últimos días. Así, al comparar el valor de ayer con el del viernes pasado, la moneda estadounidense subió 0,81%. En lo que va de octubre el billete verde se incrementa 0,57% y en el año aumenta 14,7%.

La divisa se movió ayer entre $ 37,13 y $ 37,17 para cerrar en $ 37,16. El Banco Central (BCU) intervino ayer en el mercado de cambios por tercera jornada consecutiva para estabilizar el tipo de cambio. Las ventas alcanzaron a US$ 1 millón y en la semana totalizaron US$ 82 millones. Estas fueron las primeras intervenciones del BCU tras más de un mes sin hacerlo. En agosto vendió reservas por US$ 395,9 millones.



En la semana, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 344 transacciones por US$ 197 millones. El día de mayor operativa fue el miércoles donde se negociaron US$ 101 millones en 170 transacciones (fue el día en que el BCU vendió US$ 60 millones). Ayer las operaciones realizadas por Bevsa fueron 32 por un monto de US$ 16,3 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 2 centésimos y cerró en $ 36,40 a la compra y de $ 37,90 a la venta. La variación punta a punta de la semana fue de 30 centésimos al alza.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense presentó cayó 0,98% y cerró a 4,06 reales. En el mes el dólar en Brasil baja 2,48% y en el año sube 4,78%. En Argentina, el billete verde cotizó estable y cerró en el mercado oficial a 57,73 pesos argentinos. En octubre el dólar sube 0,24% y en el año aumenta 53,13%.



A nivel global, el índice dólar, que compara a la divisa con seis monedas relevantes, bajó un 0,1%, a 98,805.