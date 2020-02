El dólar sube en la semana en la plaza local y alcanzó nuevo récord en Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar subió ayer por segunda jornada consecutiva sin la intervención del Banco Central. La moneda estadounidense se incrementó 0,32% y se negoció en promedio de $ 38,378. En la semana la variación “punta a punta” fue de un alza de 1,22%, la máxima suba semanal desde la segunda quincena de agosto de 2019 cuando aumentó 2,42%.

En lo que va de febrero el billete verde lleva una suba de 2,26% y en el año de 2,79%.



La divisa estadounidense cotizó ayer entre $ 38,35 y $ 38,41 para cerrar en $ 38,38.



El Banco Central no intervino ayer en el mercado de cambios por segunda jornada consecutiva. En la semana la autoridad monetaria compró US$ 37,2 millones. En lo que va de febrero el BCU adquirió US$ 195,4 millones y en el año lleva comprados US$ 485,2 millones.

A las compras de dólares, el BCU le sumó otra estrategia esta semana: dejar vencer Letras de Regulación Monetaria (LRM) que se utilizan para sacar pesos del mercado. Eso es una política monetaria expansiva y “favorece la baja de tasas de interés en pesos y la suba del dólar”, dijo ayer el socio de la consultora Exante, Pablo Rosselli.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron en la semana un total de 343 operaciones y se negociaron US$ 184,5 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió ayer 15 centésimos y cerró a $ 37,60 a la compra y $ 39,20 a la venta. En la semana el dólar a la compra se incrementó 45 centésimos y a la venta aumentó 55 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar tuvo un alza de 0,12% y cerró en 4,3924 reales, un nuevo máximo histórico. En la variación “punta a punta” de la semana la moneda estadounidense subió 1,76%, en el mes lleva acumulado un alza de 2,88% y en el año de 8,97%.



En el mismo sentido, en Argentina el dólar oficial subió 0,08% y cerró en 61,839 pesos argentinos. En la semana el dólar en Argentina subió 0,62%, en el mes 2,47% y en el año aumenta un 3,25%.