Dólar sube en semana con ventas del BCU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió mínimamente ayer (0,07%) y alcanzó un nuevo récord al cotizar en promedio a $ 37,77. Ese nuevo máximo desde que el 1° de marzo de 1993 entró en vigencia el peso uruguayo como moneda se trata de un hecho anecdótico, ya que económicamente no implica nada por el largo período transcurrido.

En la semana el dólar cotizó cuatro días al alza y se mantuvo estable el martes. La variación “punta a punta” semanal (en comparación con el viernes de la semana previa) fue de un incremento de 0,31%. En noviembre la moneda estadounidense acumula un alza de 0,95% y en lo que va del año aumenta 16,61%.

El Banco Central (BCU) intervino ayer en el mercado de cambios vendiendo US$ 10,5 millones para contener la suba del tipo de cambio. En la semana, el BCU vendió US$ 83,1 millones (el único día que no intervino fue el miércoles). Las ventas en lo que va de noviembre totalizan US$ 153,9 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron en total 281 transacciones por US$ 181,3 millones. El día de mayor operativa fue el jueves donde se transaron US$ 57,8 millones (el BCU vendió US$ 43,3 millones) en 76 transacciones. El viernes se operaron US$ 38,1 millones en 66 transacciones.



Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar a la compra se mantuvo estable respecto al jueves al cerrar a $ 37. En tanto, a la venta, el dólar subió cinco centésimo y cerró a $ 38,55. En la variación “punta a punta” de la semana el dólar en el BROU subió 10 centésimos a la compra y 15 centésimos a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,43% y cerró a 4,183 reales. En la semana el dólar en Brasil se mantuvo estable. En noviembre lleva una suba de 4,47% y en el año 7,93%.



En Argentina, el dólar bajó mínimamente, 0,05% y cerró en el mercado oficial a 59,77 pesos argentinos. En la semana acumuló una suba de 0,17%. En noviembre, el dólar en Argentina lleva un alza de 0,17% y en el año de 58,54%.