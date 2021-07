El dólar sube por tercera semana consecutiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una semana donde el dólar interbancario cotizó todos los días al alza, excepto el miércoles, la variación “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes anterior) fue de un aumento de 0,11%. Es la tercera semana consecutiva en que la moneda estadounidense sube “punta a punta”, la semana previa se había incrementado 0,16% y la del 28 de junio al 2 de julio tuvo un ascenso de 0,69%.

Ayer el dólar subió levemente un 0,07% y cotizó en promedio a $ 43,897. El viernes la moneda estadounidense osciló entre $ 43,87 y $ 43,91 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre no presentó variación respecto al anterior.



En lo que va del mes el dólar sube 0,73% y en el año aumenta 3,68%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron 171 operaciones por US$ 72,1 millones. El día de mayor operativa fue el jueves cuando se negociaron US$ 18,6 millones en 44 operaciones. Ayer se hicieron 32 transacciones por un monto de US$ 13,1 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 3 centésimos y cerró en $ 42,70 a la compra y $ 45,10 a la venta. En la semana, “punta a punta”, tuvo un incremento de 5 centésimos.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar retrocedió ayer 0,12% y cerró en 5,0941 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 1,84% mientras que en el año desciende 1,97%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,04% ayer y cerró en 96,22 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,52% y en el año 14,34%.

Riesgo y tasa.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP no presentó variaciones respecto al jueves y cerró en 112 puntos básicos. En el mes el riesgo país sube 11 unidades mientras que en el año cae 2 puntos básicos.



En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día de plazo) promedio de la semana fue de 4,5%, en el valor objetivo que fijó el Banco Central para la tasa de política monetaria.