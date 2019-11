El dólar sube en Uruguay y Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió 0,16% ayer y se negoció en un valor promedio de $ 37,336. En noviembre la divisa acumula una baja de 0,21% y en el año 2019 el dólar aumenta 15,27%.



El billete verde cotizó a nivel interbancario con precios entre $ 37,30 y $ 37,37 para cerrar en el máximo.

El Banco Central no intervino en el mercado de cambio por sexta jornada consecutiva. En el mes de octubre la autoridad monetaria vendió US$ 425,5 millones de forma de contener la suba del la moneda estadounidense.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 24 transacciones por US$ 14,1 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió 9 centésimos respecto al lunes y cerró en $ 36,62 a la compra y en $ 38,12 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, subió 0,3% y cerró en 4,0043 reales. En noviembre el dólar en Brasil se muestra estable respecto al cierre del 31 de octubre y en el año el alza acumulada es de 3,32%.

En sentido opuesto, en Argentina el dólar cotizó nuevamente a la baja, esta vez mínima de 0,08% y cerró en el mercado oficial en 59,65 pesos argentinos. En el mes, el billete verde en Argentina acumula una baja de 0,03% a nivel oficial. En el año el aumento es de 58,22%.



En el mercado informal, el dólar blue bajó 1,3% y cerró en 63,50/64,50 pesos argentinos. El arbitraje usado para fugar capitales ante los controles de cambio (contado con liquidación) se ubicaba a 78,32 pesos.

El presidente electo, el peronista opositor Alberto Fernández, enfatizó el lunes desde México que “el 10 de diciembre no es un fecha mágica (...) cambia el Gobierno, no la realidad económica”, lo que los analistas interpretaron como que el cepo cambiario seguirá vigente.



A nivel global, el dólar subió ayer ante crecientes señales de que Estados Unidos y China se están acercando a un acuerdo comercial, lo que impulsó el apetito por los activos de riesgo y llevó a los inversores a buscar monedas de mayor rendimiento. El índice dólar, que mide al billete verde ante una canasta de monedas, subió 0,5%. (Con información de Reuters).