El dólar sube en Uruguay y hay fuerte demanda por deuda en moneda local

El dólar interbancario subió ayer 0,14% y se negoció en promedio a $ 42,434. La divisa estadounidense cotizó entre $ 42,42 y $ 42,47 para finalizar en el mínimo, con un alza de 0,09%.

En diciembre el dólar baja 0,20% mientras que en lo que va del año se incrementa 13,65%.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 36 operaciones por un monto de US$ 15,1 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar se mantuvo estable y cerró en $ 41,20 a la compra y $ 43,60 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió ayer 0,77% y cerró en 5,0968 reales. En lo que va del mes el dólar en Brasil cae 4,41% mientras que en 2020 sube 26,45%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,1% y cotizó en un valor de 82,53 pesos argentinos. En lo que va del mes se incrementa 1,5% y en 2020 aumenta 37,8%.

Deuda y riesgo.

Ayer, el Fideicomiso Financiero Fondo de Financiamiento del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo V emitió títulos de deuda por 170 millones de Unidades Indexadas (UI, que ajusta según la inflación), es decir US$ 19 millones. En el tramo mayorista se recibieron 32 ofertas por un total de 281,7 millones de UI (unos US$ 32 millones), con precios que oscilaron entre 107,75% y 102%, indicó la Bevsa en un comunicado. El tramo minorista que tenía inicialmente asignado hasta un 10% de la emisión, finalmente no recibió ofertas.



El precio promedio de la colocación fue de 106,53%, lo que determinó un retorno anual de 2,52% para los inversores.



En tanto, el gobierno amplió ayer la Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, que ajustan igual que las jubilaciones) con vencimiento en enero de 2037. El monto licitado fue de 750 millones de UP (US$ 21,4 millones) y la demanda más que triplicó la emisión: 2.360 millones de UP (US$ 67,4 millones). El gobierno optó por adjudicar 1.500 millones de UP (US$ 42,8 millones) con un rendimiento de 2,05%.



Por su parte, el riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó 8 unidades y cerró en 120 puntos básicos. En lo que va del mes el UBI baja 15 puntos básicos y en el año cae 10 unidades.