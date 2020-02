El dólar sube en Uruguay al seguir tendencia mundial por temor a efectos del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar subió ayer sin intervención del Banco Central, debido el fortalecimiento de la divisa a nivel mundial por el temor al efecto en la economía del coronavirus. El dólar interbancario subió 0,37% y cotizó en promedio a $ 38,046. De esa manera volvió sobre los $ 38 que había tenido el jueves. En febrero la moneda estadounidense lleva un alza de 1,37% y en el año de 1,9%.

La divisa estadounidense cotizó entre $ 38 y $ 38,06 para cerrar en $ 38,05.



El Banco Central no intervino ayer en el mercados de cambios. En lo que va de febrero la autoridad monetaria compró US$ 191,4 millones y en el año lleva US$ 481,2 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el día de ayer se realizaron un total de 43 transacciones por US$ 22,7 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 15 centésimos y cerró a $ 37,30 a la compra y a $ 38,80 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar aumentó 0,73% y cerró en 4,3471 reales. En el mes el dólar en Brasil lleva una suba de 1,82% y en el año aumenta 7,85%.

En el sentido contrario, en Argentina el dólar oficial bajó mínimamente 0,01% y cerró en 61,662 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva acumulada una suba de 2,17% y en el año se incrementa un 2,96%.



A nivel global, el dólar subió ayer a sus máximos en casi tres años frente al euro, que fue presionado luego de que un sondeo mostró un desplome en la confianza de los inversores alemanes, por la preocupación de que el brote de coronavirus que se inició en China perjudique al comercio mundial.



El euro cedió un 0,38% a US$ 1,0793, su primer descenso por debajo del nivel de US$ 1,08 dólares desde abril de 2017. (Con información de Reuters)