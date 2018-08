Dólar subió ayer y aumentó un 1,43% en la semana

El dólar interbancario se negoció al alza al cotizar en promedio en $ 31,585 con un incremento de 0,4% ayer. Como resultado de ello acumuló un aumento semanal "punta a punta" (es decir frente al viernes previo) de 1,43%, en la segunda semana consecutiva de suba.

Desde el 7 de agosto, instancia en la que la divisa se negoció en $ 30,041, registra un incremento de 5,14% ($ 1,54 más). El billete verde acumula un incremento de 3,38% en lo que va de agosto y de 9,81% en lo que va del año.

Por su parte al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumentó ayer 11 centésimos tanto a la compra como a la venta al cerrar en $ 30,87 y en $ 32,27 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), un total de 66 transacciones por un monto de US$ 27,71 millones. Al considerar la totalidad de la semana esta cifra asciende a US$ 156,88 millones, siendo la mayor operativa alcanzada desde la semana que finalizó el 4 de mayo, cuando se negociaron US$ 169,01 millones.

Durante la jornada, la divisa estadounidense osciló entre $ 31,50 y $ 31,68, para cerrar en $ 31,57.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar se negoció por tercera sesión al alza, en esta instancia con un incremento de 0,24% al finalizar en 3,9147 reales.

En menor medida pero en igual dirección se movió la divisa estadounidense en Argentina al cerrar en 29,85 pesos argentinos con apenas un incremento de 0,03%.

A nivel global, el índice dólar que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas cayó ayer un 0,56% a 96,107, en su mayor retroceso diario en cerca de un mes, su tercer día de bajas, aunque se mantenía no muy lejos del máximo en 13 meses que tocó el miércoles a 96,984.

Esto sucedió en el marco de una reducción del temor existente sobre la tensión comercial entre Estados Unidos y China, lo que llevó a una menor búsqueda de activos de refugio y toma de ganancias.