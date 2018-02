Dólar subió ayer; el BCU adquirió US$ 32,1:

Una vez más, el Banco Central (BCU) salió a dar sostén a un dólar que continúa debilitado. Intervino en el mercado por cuarta sesión consecutiva y adquirió ayer US$ 32,1 millones, un 68,9% del total operado durante la jornada. En lo que va de febrero asciende a US$ 195,5 millones lo comprado por la autoridad monetaria y en el año, ya son US$ 736,8 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió tres centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 27,96 y en $ 28,96 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa fue superior a la registrada la sesión previa, en tanto se realizaron en total 110 transacciones por un monto equivalente a US$ 46,87 millones. En el transcurso de la jornada, el billete verde osciló entre un precio mínimo de $ 28,46 y un precio máximo de $ 28,48, para cerrar finalmente en el precio mínimo alcanzado.

A nivel regional, en Brasil —principal referencia en materia cambiaria— el dólar finalizó al alza y se negoció en 3,2555 reales con un incremento de 0,63%. En la misma dirección y al igual que en el resto de la región, en Argentina el dólar también cerró con aumento, en este caso de 0,5% al negociarse en 19,9375 pesos argentinos.

En el mercado global, el índice dólar que evalúa el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas subió ayer 0,69% a 89,713.