El dólar subió ayer y en la semana aumentó 0,36%

El dólar interbancario se negoció ayer al alza, un 0,32%, al operarse en promedio a $ 28,459. Como consecuencia registró un aumento semanal "punta a punta" (el valor de ayer frente al valor del viernes) de 0,36%. Además, acumula una suba de 0,31% en lo que va de febrero y redujo la caída en lo que va del año a 1,06%.

El Banco Central (BCU) se hizo nuevamente presente en el mercado (por tercera sesión consecutiva) y adquirió ayer US$ 22,6 millones.

En la semana ascendió a US$ 58 millones lo comprado por el BCU para quitarle presión a la baja al tipo de cambio.

Al público en las pizarras del Banco República la moneda estadounidense subió ocho centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 28,10 y en $ 28,80 respectivamente.

Se realizaron en total 105 transacciones por un monto equivalente a US$ 51,97 millones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). En el correr de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,40 y un precio máximo de $ 28,47, para finalmente cerrar en el precio máximo. Durante la semana el monto operado ascendió a US$ 193,13 millones, cifra inferior a los US$ 272,17 millones que se transaron en la semana previa.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó al alza y se negoció en 3,2145 reales con un incremento de 1,44%.

Alcanzó como consecuencia el mayor valor desde el pasado 23 de enero, instancia en la que cotizó en 3,2381 reales.

En igual dirección y en el mismo sentido que en el resto de la región, en Argentina el dólar también cerró en aumento. Se negoció ayer en 19,5 pesos argentinos con un incremento de 0,15%.