El dólar subió ayer y también en la semana

El dólar interbancario subió ayer 1,26% en promedio, el mayor incremento desde el 1° de abril (cuando tuvo un alza de 2,31%). La moneda estadounidense cotizó en promedio a $ 43,702.

En la semana “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) el dólar se incrementó 0,72%. En lo que va del mes el billete verde sube 1,61% y en lo que va de 2020 lo hace 17,05%.



Ayer, la divisa estadounidense cotizó entre $ 43,65 y $ 44 para finalizar en $ 43,70. Esto marca una suba de 1,27% frente cierre del día anterior.

El Banco Central sigue sin participar en el mercado de cambios y ya lleva 23 jornadas sin intervenir.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se realizaron un total de 187 transacciones por US$ 87,1 millones. El día de mayor operativa fue el jueves cuando se negociaron US$ 29,4 millones en 61 transacciones. Ayer se realizaron 26 transacciones por US$ 12 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 55 centésimos ayer y cerró en $ 42,50 a la compra y $ 44,90 a la venta. La variación “punta a punta” en la semana fue de 45 centésimos al alza.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar saltó ayer 3,75% y cerró en 5,651 reales, un máximo histórico. La fuerte alza del billete verde se da por la crisis interna que se autogeneró el presidente Jair Bolsonaro. Ayer renunció su ministro de Justicia Sergio Moro luego que Bolsonaro destituyera al director de la Policía Federal, en lo que Moro consideró una “interferencia política”.

En la semana el dólar en Brasil aumentó 7,49% mientras que en el mes acumula un alza de 8,70% y en lo que va del año de 40,2%.



En Argentina el dólar oficial subió 0,17% ayer y cerró en 66,43 pesos argentinos. En la semana la moneda estadounidense se incrementó 0,87%. En lo que va del mes aumenta 3,04% y en lo que va de 2020 10,9%



El riesgo país medido a través del Índice UBI de República AFAP sube siete unidades ayer y 26 en la semana, para cerrar en 303 puntos básico. En lo que va de 2020 el riesgo país aumenta 173 puntos básicos.