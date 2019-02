Dólar subió sin la ayuda del Banco Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El dólar interbancario subió ayer 0,17%, al negociarse en promedio a $ 32,584. Así, acumula un incremento de 0,3% en lo que va de febrero y de 0,6% en lo que va del año.



El billete verde se movió ayer entre $ 32,57 y $ 32,59, para cerrar en $ 32,58.



Al público en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense subió respecto a la jornada previa, tanto a la compra como a la venta, al cerrar en $ 31,88 y en $ 33,28 respectivamente.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa fue reducida, se realizaron en total 22 transacciones por un monto equivalente a US$ 7,51 millones.



A diferencia de los días anteriores, el Banco Cen- tral (BCU) no intervino en el mercado. En lo que va del año, lleva adquiridos US$ 318,3 millones.



En Brasil -principal mercado de referencia cambiaria- el dólar se negoció ayer en 3,72 reales con un aumento de 0,47% respecto al miércoles.



En Argentina la moneda estadounidense subió por segundo día consecutivo (0,8% en este caso) y finalizó en 37,82 pesos argentinos. A media mañana el Banco Central argentino intervino y compró US$ 25 millones. La divisa repuntará tras la baja de la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq).



El índice dólar, que compara el valor de la divisa frente a otras seis importantes monedas, subió ayer 0,12% a 96,505, cerca del máximo en dos semanas.



Este índice ha subido durante tres sesiones consecutivas.