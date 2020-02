El dólar subió y el Banco Central intervino por octava jornada consecutiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Central (BCU) compró dólares por octava jornada consecutiva para marcar un piso a la divisa. A nivel interbancario, el dólar subió 0,06% ayer y cotizó en promedio a $ 37,773. En febrero el billete verde acumula un alza de 0,64% y en el año aumenta 1,17%.

La divisa estadounidense cotizó entre $ 37,70 y $ 37,85 para cerrar en el máximo.



El Banco Central compró US$ 18 millones ayer y en febrero acumula US$ 158,2 millones. A su vez, en lo que va de 2020 la autoridad monetaria compró US$ 448 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 61 transacciones por US$ 46,3 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 5 centésimos respecto al día anterior y cerró a $ 37,05 a la compra y a $ 38,55 a la venta.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cayó 0,11% ayer y cerró en un valor de 4,3148 reales, luego del récord que había marcado el lunes. En el mes el dólar en Brasil lleva una suba de 1,06% y en el año se incrementa 7,05%.



En el sentido opuesto, en Argentina el dólar oficial tuvo un alza de 0,23% y cerró en 61,119 pesos argentinos. En el mes la moneda estadounidense en Argentina lleva un aumento de 1,27% y en el año sube 2,05%.

En el mercado paralelo, el dólar blue subió 1,5% y cerró en 75,75/76,75 pesos argentinos.



A nivel global, el dólar retrocedió ayer desde un máximo de cuatro meses frente al euro, por una mejora del apetito por el riesgo que siguió a la fuerte demanda por refugio que alentó el temor al brote de coronavirus en China. El euro caía ayer a US$ 1,0892, un mínimo desde el 1° de octubre, antes de recuperarse a US$ 1,0923.

Deuda.

El gobierno central amplió la nota en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento al 2025. El total licitado fue de 225 millones de UI (US$ 26 millones ) y la demanda se multiplicó por seis hasta 1.338 millones de UI (US$ 155 millones). El monto adjudicado fue de 449 millones de UI (US$ 52 millones) con un rendimiento de 3,1%. (Con información de Reuters).