El dólar subió y el BCU volvió a intervenir

El dólar interbancario subió ayer un 0,18% respecto al cierre de la semana anterior y cotizó en promedio a $ 37,219. En octubre la divisa acumula una suba de 0,76% y en el año muestra un incremento de 14,91%.

El Banco Central (BCU) intervino nuevamente en el mercado de cambios para contener la suba de la moneda estadounidense, vendiendo US$ 21,7 millones en el mercado spot.



Mientras que durante septiembre no hubo intervenciones, en lo que va del mes las ventas de la autoridad monetaria ya alcanzan los US$ 103,7 millones.



A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron ayer 70 transacciones por US$ 38,2 millones.



Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar tuvo una suba de siete centésimos para ambas cotizaciones y cerró en un valor de compra de $ 36,47 y de venta de $ 37,97.

La divisa estadounidense cotizó con precios por encima de los $ 37 en la sesión, oscilando entre un valor mínimo de $ 37,2 y un máximo de $ 37,23 para cerrar finalmente en $ 37,22.



En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió la pasada jornada un 0,19% y cerró a un valor de 4,0688 reales. En octubre el dólar en Brasil bajó 2,3% y en el año subió un 4,98%.



En el mismo sentido operó en Argentina, donde la divisa estadounidense subió 0,19% respecto al cierre de la semana anterior, y cotizó en el mercado oficial a un valor de 57,84 pesos argentinos. Tras bajar en septiembre con el cepo cambiario, en octubre el dólar subió 0,43% y en el año el alza llegó a 53,42%.