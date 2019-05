Dólar subió y el Central intervino otra vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dólar interbancario subió 0,27% este lunes al cotizarse en promedio a $ 35,036. En lo que va de mayo, la moneda estadounidense sube un 0,16% y en lo que va del año acumula un incremento de 8,17%. Si el dólar no subió más, fue porque el Banco Central intervino por tercera jornada consecutiva al vender US$ 17,4 millones. En esos tres días, las ventas del BCU alcanzan a US$ 102,8 millones.

Durante la jornada, la divisa estadounidense se movió entre $ 35 y un máximo de $ 35,10 para cerrar finalmente en $ 35,05.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 57 transacciones para negociar US$ 27.4 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió 16 centésimos tanto a la compra como a la venta, finalizando en $ 34,30 y $ 35,80 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense finalizó en 3,96 reales con una suba de 0,6%.

En Argentina el dólar aumentó 0,47% respecto a la jornada anterior al cerrar en 44,65 pesos argentinos.

A nivel global, el índice de dólar, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas, cotizaba con pocos cambios a 97,527.

Sin embargo, el billete verde cayó a un mínimo de cinco semanas frente al yen a 110,29 yenes, aunque luego repuntó algo y cerró a 110,88 yenes. Esto se dio, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que subirá los aranceles a bienes chinos.

(Con información de Reuters).