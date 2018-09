El dólar subió 1,2% y cerró en $ 33 por el "efecto Argentina"

El dólar interbancario subió 1,22% en promedio al cotizar en $ 33,023. El mercado local tuvo una operativa elevada al negociarse US$ 47,7 millones (habitualmente son entre US$ 15 millones y US$ 20 millones diarios). Pese al salto de la divisa, el Banco Central (BCU) no intervino.



Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense aumentó 27 centésimos hoy y cerró en $ 32,35 (compra) y $ 33,75 (venta).



La suba en Uruguay se dio porque la incertidumbre volvió a Argentina tras la renuncia del presidente del BCRA.

El mercado cambiario de Argentina se derrumbó ante ello. El peso argentino mayorista se depreció un 3,04%, a 38,12/38,50 por dólar al cierre, con un notorio recorte de la oferta privada de divisas y la intervención del banco central en transacciones a futuro.



"La renuncia de Caputo podría significar una reconfiguración de la política monetaria y cambiaria en el marco de las negociaciones con el FMI", reportó la consultora Delphos Investment en un informe diario.



De manera intradiaria, la moneda nacional llegó a marcar un piso de 40 unidades y un techo en 37,75 por dólar, lo que reflejó la alta volatilidad del mercado interbancario. La apertura estuvo demorada por la ausencia de dólares oferentes.

Caputo, presentó su dimisión -previo a la apertura de los mercados- por motivos personales junto a una desgastante presión cambiaria que se agudizó con la noticia, y el Gobierno lo reemplazó por el hasta ahora viceministro de Economía, Guido Sandleris.



El flamante presidente del BCRA dijo, mediante comunicado oficial, que el primordial objetivo de la entidad es "reducir la inflación" que golpea la economía del país.



“La abrupta renuncia de Caputo como presidente del BCRA, tras una gestión de tres meses, aumentará la volatilidad cambiaria en el corto plazo. Para reducir dicha volatilidad será necesaria la confirmación de los detalles finales del nuevo Acuerdo con el FMI, actualmente en vías de negociación, que se espera que incremente los fondos disponibles para el Gobierno para el período 2018/2019”, dijo el analista principal de la calificadora de riesgo Moody’s para Argentina en la división de Riesgo Soberano.

Según medios locales, Caputo había tenido diferencias sobre la conducción financiera del país con el jefe de Sandleris, el ministro de Economía Nicolás Dujovne.



"Esperemos que en medio de la incertidumbre se aceleren los tiempos del anuncio del nuevo acuerdo con el Fondo (FMI)", sostuvo Federico Furiase, economista director de la consultora Eco Go.



Argentina podría cerrar en los "próximos días" un nuevo acuerdo con el FMI que incluirá un desembolso adicional a los US$ 50.000 millones acordados en junio, dijo en la víspera a Reuters una fuente del Gobierno con conocimiento de la negociación.

La segunda dimisión de un presidente del banco central en menos de cuatro meses sorprendió al mercado, justo cuando el regulador monetario busca contener la fuerte devaluación del peso argentino, que acumula un 50 por ciento en lo que va del 2018.



"Así como en el Ministerio de Haciendo (por Economía) venimos trabajando (...) para lograr derrotar al déficit fiscal (...) también ahora desde el banco central, con la gestión de Sandleris (...), empezaremos a ganar la batalla contra la inflación", dijo el ministro Dujovne.



Con información de Reuters