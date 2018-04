El dólar subió y la Fed anticipa aumentos de las tasas

El dólar interbancario se negoció ayer al alza —luego de dos sesiones consecutivas a la baja— al cotizar en promedio a $ 28,263 con un aumento de 0,1% frente al cierre anterior. Como resultado, la divisa redujo su caída a 0,32% en abril y a 1,74% en lo que va del año.

El Banco Central (BCU) intervino nuevamente en el mercado y compró US$ 23,9 millones, un 56% del total operado. Con ello asciende a US$ 129,8 millones lo que la autoridad monetaria lleva adquirido en el mes y a US$ 1.407,7 millones en lo que va del año.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense subió cinco centésimos a la compra y a la venta al cerrar en $ 27,78 y en $ 28,78 respectivamente.

Se realizaron a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total 65 transacciones por un monto de US$ 42,74 millones. Durante la jornada, la moneda estadounidense osciló entre $ 28,25 y $ 28,28, para finalizar en el valor máximo alcanzado.

En Brasil —principal mercado de referencia cambiaria— el dólar se negoció en 3,3866 reales con una caída de 0,73%. En igual dirección se movió la divisa en Argentina (por tercer día consecutivo), al finalizar en 20,1598 pesos argentinos con un descenso de 0,15%.

A nivel internacional, el índice dólar —que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes divisas— retrocedió ayer un 0,04% a 89,547.

FED.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos prevé más alzas de las tasas de interés para frenar una pronosticada suba de la inflación en la economía del gigante norteamericano.

"Todos los participantes esperan que tanto la economía se fortalezca como que la inflación aumente en los próximos meses", indicaron las actas conocidas ayer de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed de mediados de marzo.

En ese encuentro, el primero con Jerome Powell como presidente, el banco central estadounidense decidió elevar las tasas de interés un cuarto de punto, hasta el rango 1,5%-1,75%.

Las actas de la reunión apuntaron que los economistas de la Fed confían en que la economía crecerá "fuertemente" en 2018, un año en el que se presume un total de tres subas de las tasas, incluyendo la de marzo.

"Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que las perspectivas para la economía más allá del trimestre actual se habían fortalecido en los últimos meses", señalaron las actas de la reunión. Además, esos documentos revelaron que los miembros del FOMC "vieron las noticias sobre el gasto y el mercado laboral en los últimos trimestres como consistentes con el continuo crecimiento por encima de la tendencia y un mayor fortalecimiento en los mercados laborales". CON INFORMACIÓN DE EFE